Магията на българското слово омая и Дубай

Генералното консулство на Република България в Дубай, съвместно с Българското неделно училище „Българче“, организира мащабно и емоционално честване на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Събитието, което се проведе на 23 май 2026 г., е важна част от непрекъснатите усилия за съхраняване на българската култура, идентичност и традиции сред голямата ни общност в Обединените арабски емирства.

Детски таланти, училищни дипломи и емоционално сбогуване

Празничната програма бе открита от възпитаниците на училище „Българче“, които изнесоха богата културна програма, изпълнена с патриотични стихове и традиционни български песни. Вълнуващ момент по време на тържеството бе официалното връчване на удостоверенията за завършено обучение на учениците от съответните класове.

Генералният консул на Република България в Дубай, г-н Станислав Димитров, отправи официално приветствие към децата, родителите и гостите, като подчерта огромната роля на писмеността за обединението на нацията ни зад граница. Със специално обръщение и дълбока благодарност бе изпратена г-жа Диана Нажи, училищен ръководител на БНУ „Българче“. Тя напуска ОАЕ и от следващата учебна година няма да изпълнява тази дейност, оставяйки след себе си огромно духовно наследство в пустинята.

Специален поздрав от Евровизия

Един от най-впечатляващите акценти в края на тържеството бе излъчването на специален запис на младата българска поп звезда DARA. Певицата, която прослави страната ни на международната сцена и спечели престижния музикален конкурс Евровизия, изпрати своята музикална енергия към сънародниците ни в Дубай, превръщайки финала на събитието в истински съвременен триумф на българския дух и култура.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com