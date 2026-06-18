16 спектакъла ще се състезават в фестивалa „Климент Михайлов“

На 24 юни /сряда/ от 17 часа във фоайето на Доходното здание ще бъде открито 29-ото издание на Националния ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“, който вече близо три десетилетия дава сцена за изява на млади театрални таланти от цялата страна. Форумът се организира от Общинския детски център за култура и изкуство и се провежда до 28 юни.

В тазгодишното издание ще участват 16 театрални състава, разпределени в две възрастови групи – до 14 години и от 15 до 19 години. Във фестивала ще се участници от Русе, София, Варна, Севлиево, Белене, Разград, Димитровград и Габрово. Особено силно е присъствието на русенските театрални школи и студиа, които ще бъдат представени от девет състава.

Спектаклите ще бъдат оценявани от професионално жури с председател обичаната българска актриса и русенка Албена Павлова. Членове на журито са театроведът и дългогодишен драматург на Драматичен театър „Сава Огнянов“ Крум Гергицов и актьорът от Държавен куклен театър – Русе Димитър Пишев.

Тримата театрални специалисти ще определят носителите на Голямата награда на фестивала, както и на специалните, призовите и поощрителните отличия в двете възрастови групи. Ще бъдат връчени и индивидуални награди за главни и поддържащи мъжки и женски роли.

Публиката ще има възможност да се наслади на разнообразна програма, включваща сценични интерпретации по произведения на Антоан дьо Сент-Екзюпери, Ханох Левин, Джани Родари, Бранислав Нушич, Хорхе Букай, Христо Смирненски, Йордан Радичков и Недялко Йорданов. За най-малките зрители са подготвени спектакли по приказки на Ханс Кристиан Андерсен и по мотиви от арабски приказки.

За единадесета поредна година отличените театрални колективи ще получат парични награди, осигурени от Лайънс клуб „Сексагинта Приста – 2006“ – Русе, който традиционно подкрепя развитието на младите таланти.

Представленията ще се играят в Голяма и Камерна зала на Доходното здание и в зала „Русе“. Входът за всички спектакли е свободен.

Фестивалът ще завърши на 28 юни от 11 часа с церемония по награждаване на отличените участници пред Доходното здание.

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