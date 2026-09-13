Невиждан сезон на "Фермата"! Ето ги звездните участници
Любимото телевизионно риалити се завръща на 31 август
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Любимото телевизионно риалити се завръща на 31 август
Това ще става при война, геополитическа нестабилност или друга сериозна заплаха за сигурност
Обратната връзка от участниците и тази година беше изключително позитивна
След обновяването на световната ранглиста
Тримата театрални специалисти ще определят носителите на Голямата награда
Те могат да стигнат до цифрата 7
Финалът на следващото издание на конкурса за песен ще бъде на 16 май 2026 г.
Скандални участници в къщата, родителите в потрес
Осем красиви жени и осем самоуверени мъже скочиха без пожарогасител в горещото шоу
Жребият ще се тегли довечера
„Traitors: Игра на предатели“ започва през есента
"Traitors: Игра на предатели" тръгва тази есен по bTV
"Муха в супата" започва в понеделник
Битката е все по-ожесточена, напрегнатите ситуации продължават още утре
Кастингите започват съвсем скоро
В спалното истерията стигна върхове
Засега от шоуто обявиха три имена
Нови разкрития за популярното романтично риалити
Следващият сезон на популярното кулинарно предаване наближава
„Ще разгледам всичко. Ще разгледаме отделните случаи“, уточни бъдещият президент