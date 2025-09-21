Удариха дъното! Биг Брадър остави българите без думи /ОБНОВЕНА, СНИМКИ/

Новият сезон на Биг Брадър остави българите безмълвни. Първите участници, които влязоха в Къщата, дадоха да се разбере, че всички граници са прекрачени и пошлостта ще ни залива от екрана. Родители са в шок от това, което видяха.

Стартовият лайв даде заявка за скандали, страсти, сблъсъци на характери и откровена простотия.

Общо 15 души ще влязат в най-известната къща на България, за да се излагат здраво в следващите три месеца, пише БЛИЦ. След тях има дори ловец на духове.

Първа прекрачи прага Мина от Пазарджик. Млада, с уверено излъчване и диплома за фармацевт. От представянето й става ясно, че „може да ти изрецитира химическите елементи на Менделеевата таблица, докато си пие кафето“. И макар визията й да не остава незабелязана, продуцентите подчертаха, че „не формите й са най-силното й оръжие – а мозъкът й, който реже по-остро от хирургически скалпел“.

Мина

На живо Мина разкри нещо още по-лично – била е напълно естествена, но след изневери от бившия си със „силиконки“, решила да промени себе си. „Каза, че ме харесва такава, каквото съм. А след това си лягаше с други. Сега да видим дали пак ще предпочетете фалшивото“, сподели тя с ледено спокойствие.

Вторият участник направо циментира публиката – Цецо от София, облечен в рокля със сребристи шипове, на високи токове и с артистичен грим, разби всички клишета.

Представи се като демисексуален – човек, за когото любовта не е въпрос на пол, а на душа.

„Аз се влюбвам в сърцето. Полът не ме интересува. И да, обичам да се гушкам“, каза той, докато премина по червения килим. Но дали ще бъде гушкан или под мушка в Къщата, остава да видим.

Калин Орела - тираджия, който не псува

След него се появи и тираджия от Видин, който пее сръбско, бил звезда в тик-ток, фен е на Тодор Живков, не харесва джендърите и еврото.

Първите реакции в социалните мрежи не закъсняха – зрителите са разделени между възторг и пълно недоумение. Едно е сигурно – Биг Брадър се завърна, и то без капка цензура.

Ето кой кой е в новата селекция от ексцентрици:

Мина – може да изрецитира Менделеевата таблица, докато те „засипва“ с сарказъм. Красив ум, остър език и нулева толерантност към глупостта.

Цветелин – демисексуален, чувствителен и открит. Въпросът е дали ще намери любов… или ще стане удобната жертва. Като за начало - втрещи всички с вида си.

Михаела – на село цепи дърва като дърводелец, в града цепи нерви като кифла.

Иван – свободолюбив ловец на любов. Тук обаче ще трябва да се подчини на един-единствен властелин – Big Brother.

Сияна – от грозното пате до лебед с вкус към богатите мъже. Казва, че може да ги улови винаги, когато поиска.

Цветелина – доказателство, че възрастта е просто цифра… особено, ако имаш 70-годишен приятел и 60-годишен любовник.

Стефан Стоянов – красив, амбициозен и убеден, че е вдъхновение. Въпросът е за кого?

Стефани – най-татуираната атракция на своето село. Скуката е врагът, градът е мечтата.

Давид – философията му е проста: малко мускули, много пари. И точка.

Ебру – чар и слабост към мъже с коремчета. Да видим дали и зрителите ще ѝ простят този вкус.

Елена – Кралицата на Люлин. Влиза с амбицията да тества емоционалната си интелигентност – ще издържи ли?

Лена – вярва, че само Бог е над нея. А ретро автомобилите са нейната религия.

Стефан (ловецът на духове) – програмист по професия, паранормален ентусиаст по душа. С лаптоп и уреди за призраци влиза в най-призрачната Къща.

Мути - Мюсюлманинът Мути от Плевен опитал да пробие в поп фолка, но получавал сексуални предложения от мъже и жени и се отказал. Работи в германски затвор като домакин. Личният му свят е свещен

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com