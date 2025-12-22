Коледен трус за Меган Маркъл

Краят на 2025 година изглежда тежък за херцогинята на Съсекс Меган Маркъл. Бракът й с принц Хари отново е дъвка за таблоидите и новините въобще не са добри. Колкото повече се говори за завръщане на кралския син в родната му Великобритания, толкова повече се засилват слуховете за напрежение между него и жена му. Принцът вероятно отново ще получи подобаваща охрана при посещенията му в Англия, а това със сигурност ще го мотивира да зачести полетите до роднините. Сега се твърди обаче, че всичко това провокира сътресения между съпрузите в навечерието на Коледа.

Откакто Меган и Хари избягаха в САЩ през 2020-а, тя се чувства много добре с майка си и сред приятелите си, а гради и кариера. За принца обаче животът в Щатите не се оказа това, което той очакваше. Напоследък се говори, че Хари тъгува за родината и планира да се прибере през 2026-а. Той вече няколко пъти летя до Лондон през последните месеци и дори се срещна с баща си краля. Ако наистина успее отново да се сдобие със съответните бодигардове, ще е достатъчно спокоен, за да доведе цялото домочадие в Бъкингам. Принц Арчи и принцеса Лилибет не познават роднините си в двореца, а Меган отдавна не е била във Великобритания.

Приближени на двойката коментират пред Radar Online, че са притеснени за отношенията между съпрузите. Маркъл няма мотивация да се примири с Острова. Според запознати тя твърдо е заявила на Хари, че не планира ново преместване с децата и това е финалното й решение. „Ясно заяви, че с Хари са приключили с този начин на живот. Децата остават в САЩ. Край на разговора“.

Всичко това доказва хипотезата, която се спряга отдавна: Маркъл иска семейството ѝ да живее в САЩ без натиска, на който го излага кралският протокол в Лондон. „Приказките за нови мерки за сигурност не я впечатляват. Фокусът на Меган е върху семейството, личния живот и възможността децата да останат в собствения си свят. Посланието е категорично – не иска да се връща към стари роли или очаквания.“

Но според източници, цитирани от Express.co.uk, Маркъл би обмислила завръщане във Великобритания „срещу правилната цена“. „Тя е загрижена за бъдещето на децата си, а нищо не може да се сравни с кралския статут. Никога не подценявайте силата на хитрата целеустремена жена.“ Кейт Мидълтън би подходила към потенциалното завръщане на снаха си с повишено внимание. Запознати казват, че бъдещата кралица би подкрепила подобен ход само, ако е в съответствие с желанията на краля и служи на страната. „Ако документират завръщането по Нетфликс и покажат на страната и света, че кралското семейство отново е обединено, тогава те ще го направят. Да са единни е ключово за всички тях“.

Дали Меган и Хари ще постигнат компромис, предстои да разберем още в началото на годината. Това обаче далеч не е единственият им проблем. Наскоро крал Чарлз обяви добрата новина, че здравето му се подобрява и броят на процедурите от терапията му ще бъдат намалени. На този оптимистичен фон още по-песимистично звучат тежките неволи, които сполетяха родителя на Меган – Томас Маркъл. Той претърпя спешна животоспасяваща операция, в която ампутираха единия му крак под коляното. 81-годишният мъж още се възстановява в болницата. Бащата и дъщерята са отчуждени от нейната сватба, дядото дори не познава внуците си.

Херцогинята на Съсекс написа писмо на баща си, потвърди говорителят ѝ преди дни, добавяйки, че до леглото на болния е имало репортер, който е отразявал общуването. Меган обаче не планира да посети баща си, съобщава The Sun. Самият той пък вече се оплака на Mail on Sunday - не иска да умре, без да види дъщеря си, внуците и зетя.

Твърди се, че след операцията Меган дори е изтрила номера на баща си, за да ограничи допълнителните контакти с него. Тя не желаела да се чува с Томас от страх, че разговорът им ще бъде публикуван в пресата. Това нейно решение обаче й навлече гнева на хората, не се колебаят медиите. След като новината обиколи мрежата, Sunday Times написа, че херцогинята на Съсекс е получи онлайн смъртни заплахи заради отношението си към баща й. Приятел на Меган коментира ситуацията: „Всичко, което тя прави със семейството си, се продава на вестниците на следващия ден. Не става въпрос за предпазливост, а за безопасност. И фактът, че получава все повече заплахи, го доказва.“

Хари обаче е поразен от начина, по който съпругата му се отнася с баща си. Принцът иска двамата да се помирят, защото тъстът му е в много сложно здравословно състояние. Освен това принцът не може да понесе лошата слава, която се трупа по адрес на Меган. Въпреки че е на нейна страна и е съгласен, че хората от бащината й фамилия са се отнесли несправедливо, Хари знае, че е време да заровят томахавката – урок, който научи от личен опит.

Междувременно излезе информация, че съпрузите ще участват в нова филмова продукция на Netflix, четири месеца след като подписаха новия си договор със стрийминг гиганта. Те ще продуцират адаптация на романтичния роман „Сватбената среща" от авторката на бестселъри Жасмин Гилори.

