Напрежение в Лондон. Чарлз загърби Хари

Принц Хари пристигна в британската столица на 19 януари, за да присъства на съдебно дело срещу Daily Mail и Mail on Sunday, които той обвинява в незаконно събиране на информация.

Баща му обаче отказа да се срещне с него по време на посещението му в Лондон, съобщава Daily Star, позовавайки се на източници от Бъкингамския дворец.

Крал Чарлз е трябвало да пристигне в Лондон от Шотландия на 20 януари, за да продължи лечението си, но според източници в графика му "няма време" за сина му.

Изданието припомня, че първата им кратка среща от година и половина се е състояла на чай през септември 2025 г. След това, според слуховете, Хари поканил баща си да го посети в Калифорния.

