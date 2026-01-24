Тежък удар за братовчедките на Хари и Уилям

Братовчедките на Хари и Уилям - принцесите Беатрис и Йожени, са изправени пред сериозно разочарование, след като става ясно, че дългосрочната финансова сигурност, която двете са смятали за гарантирана, вече не съществува. Според източници, близки до семейството, двете са били убедени, че резиденцията Royal Lodge в Уиндзор ще остане стабилен семеен актив.

Royal Lodge, разположена в сърцето на парк Уиндзор, се състои от 31 стаи и е дом на баща им принц Андрю от 2008 г. Той придобива 75-годишен лизинг върху имота още през 2003 г. - сделка, която тогава се възприема като гаранция за бъдещо наследство, оценявано на около 40 милиона долара.

За сестрите това е означавало не толкова лукс, колкото стабилност - своеобразна "застраховка" за бъдещето им. Ситуацията се промени коренно миналата година, когато крал Чарлз предприема решителни стъпки за окончателно дистанциране на монархията от скандалите на Андрю и неговите отношения с Джефри Епстийн.

След като загуби титлите и всичките си привилегии, Андрю трябва да напусне и Royal Lodge, а според скорошна информация изнасянето вече е започнало. Това на практика прекъсва всякакви очаквания имотът да остане в семейството на херцога на Йорк.

Източници твърдят, че новината е била трудна за приемане от принцесите Беатрис и Йожени. "Те са разочаровани, защото става дума за дългосрочна стабилност, която е изчезнала. Представата им за спокоен живот след години вече не съществува", коментира източник на Radar Online.

Макар принцесите да нямат официални кралски роли, въпросът за Royal Lodge поставя въпроса за бъдещето на по-младите членове на кралското семейство, които не получават държавно финансиране, добавя медията, предава lifestyle.bg.

