Бизнесмен е почетен гост в "Певец на годината"

Телевизионната звезда Ники Кънчев бе специален гост на парти в дома на лорд Евгени Минчев. Пи ар и благотворител покани петнадесетина дами и господа в хола си, за да обяви бизнесмена Цветан Белчев за почетен гост на националния конкурс „Певец на годината“. Цветан Белчев, чиято гордост е Вravo next, е предприемач с дългогодишен опит в транспортният бизнес, логистиката и финансите. На събитието присъстваха още Милица Божинова от Тоника СВ, певицата Антония Маркова, мис „България“ Сара Младенова, топ моделът Олга Модева, бизнесдамата Валентина Узунова и водещата на спортните новини в БНТ Павела Апостолова. Артистичната надпревара „Певец на годината“ ще се проведе на 8 април, като сред номинираните са още Милена Славова и Виктор Калев.

Цветан Белчев и Ники Кънчев с мис „България“ Сара Младенова

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com