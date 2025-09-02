Още в първи епизод! "Ергенът" изуми зрителите

Още в първи епизод на очакваното риалити "Ергенът: Любов в рая", зрителите останаха изумени.

Осем красиви жени и осем самоуверени мъже скочиха без пожарогасител в горещото шоу.

Художникът Йовица се поддаде на чара на лъчезарното миньонче Филипа, но тя даде зелена светлина и на актьора Петър. Уникалната по рода си студентка по право Емили от с. Кравина пък успя да огледа и съблече за отрицателно време петима ергени.

Стартът на "Ергенът: Любов в рая" в понеделник вечерта предизвика фурор с новата формула за сезона. В него ще има от всичко по много - мъже и жени (до този момент общо 16, но тепърва се очакват още участници), натурални и с корекции, няколко познати и много свежи лица, обиграни и артистични.

Новите персонажи Емили, бижутерката Габи, моделът Натали и козметологът Филипа мислеха, че са в рая, докато на хоризонта не изгряха четири добре познати риалити героини. Ана-Шермин от сезон 3, Кристина и Габи от сезон 2, и Дениз, финалистката от сезон 1 на "Ергенът", пристъпиха по плажа на Родос със самочувствието на опитни изкусителки, които не се плашат от конкуренция и, без да губят време, се насочиха към мъжете.

Те до момента са в пълна палитра - Джан Микеле, който има българска и италианска кръв, говори перфектно четири езика и си изкарва парите с международна търговия. Лекарят Пенко не му отстъпва по нищо, освен с категоричната заявка, че държи на естествената красота.

В риалитито, заедно с художника Йовица, който е от Северна Македония, но работи в България, и актьора Петър, влязоха още предприемачът Виктор, синът на кмета на Монтана Орлин, бизнесменът Краси и диджеят Неделчо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com