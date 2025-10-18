Обрат и призив на срещата Тръмп-Зеленски

Никога не минават по план.

И тази трета среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом не счупи традицията - винаги има изненади и обрати.

Украинският президент отиде с надеждата да получи ракетите Томахоук, с които да противодейства на чудовищната атака на руснаците в последните месеци. Тръмп обаче обяви, че би искал край на войната без ракетите. Обяви, че това е възможно да се постигне.

Срещата започна с половинчасовото закъснение заради проточилата се визита в Белия дом на италианския певец Андреа Бочели.

Откритата част с журналистите изяде голяма част от времето и двамата президенти успяха да останат насаме едва за 45 минути. Веднага след това Тръмп отлетя за Флорида, а Зеленски даде кратък брифинг и започна да звъни на европейските лидери.

Малко по-късно, в социалната мрежа Truth Social Тръмп отправи призив към Русия и Украйна: "Спрете там, където сте" и сключете сделка. Той не коментира възможните доставки на ракети "Томахоук". А преди срещата със Зеленски обяви, че в рамките на две седмици трябва да се срещне с Путин.

Тръмп: Време е за сделка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Украйна и Русия да "спрат дотук".

"Казах му на президента Зеленски , както и на президента Путин, че е време да спрат убийствата и да се сключи сделка. Те трябва да спрат там, където са. Нека и двамата обявят победа, нека историята реши", написа Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Зеленски: Първо спираме огъня, а после сядаме на масата

Украинският лидер заяви, че е разговарял с Тръмп за двустранни гаранции за сигурност. "Искаме САЩ да бъдат част от системата за сигурност", каза той.

Попитан дали все още вярва в сериозните намерения на Тръмп да предприеме действия срещу Русия, ако е необходимо, Зеленски каза: "Вярваме на САЩ. Вярваме на президента в желанието му да сложи край на този конфликт. Считаме, че беше трудно да се реши ситуацията в Близкия изток и президентът успя. Надявам се той да се справи и с тази ситуация."

На въпроса дали териториалният въпрос е обсъждан с Тръмп, той отговори, че първо трябва да се постигне прекратяване на огъня.

"Въпросът за териториите е много деликатен... И най-трудното всъщност. Моята позиция. Знам, че Русия има различна позиция. Нашата позиция е, че първо се нуждаем от прекратяване на огъня. Така че да седнем, да поговорим и да разберем къде се намираме."

Зеленски подкрепи твърдението на Тръмп, че Украйна и Русия трябва да спрат военните действия "там, където са сега".

"Президентът Тръмп е прав за това. Спрете и започнете да говорите", каза Зеленски. "Трябва да спрем там, където сме сега. И след това започнете да говорим за това как да предприемете стъпки към дългосрочен мир."

Той повтори, че е готов да се срещне с Путин във "всякакъв формат". "Отворен съм за всякакви формати, които могат да ни доближат до мира."

Орбан - добрият домакин

Президентът на САЩ обяви защо срещата му с Путин ще е в Будапеща. „Виктор Орбан е "добър домакин". Тръмп каза, че харесва унгарския политик и затова Будапеща е подходяща за организиране на срещата с Путин.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Владимир Путин и Доналд Тръмп заедно са се изказали в полза на това срещата да е при Орбан. Песков каза, че властите на двете страни уважават унгарските власти - борбата им за собствен суверенитет.

Трима президенти, двустранна среща

Тръмп призовава Зеленски тримата президенти да седнат на една маса. "Трябва да се обединим. Става дума за много малка група хора. Това са президентът, президентът и президентът. Трима президенти, като аз съм президентът-посредник", подчерта американският лидер.

Той обаче бе категоричен, че планираната му среща с Путин в Унгария ще се проведе в двустранен формат. В същото време подчерта, че Зеленски ще бъде своевременно информиран и ще поддържа връзка.

Обрат за Toмахоук

"Разговаряхме с Тръмп за трансфера на оръжия с голям обсег, но решихме да не обсъждаме този въпрос публично. САЩ не искат ескалация", каза президентът на Украйна пред репортери след преговорите.

На откритата среща с медиите обаче Тръмп заяви: „Надявам се, че можем да сложим край на тази война без Томахоук. Ние сме близо до това".

„Ако искате да поразите военни цели в Русия, имате нужда от хиляди дронове заедно с такива ракети. Имаме дронове, но нямаме Томахоук, от които се нуждаем. А САЩ имат много сериозно производство. Но те могат да имат и хиляди наши дронове“, каза Зеленски.

"Това е много мощно оръжие", продължи Тръмп. "Но ние самите се нуждаем от "Томахоук" и много други оръжия, които изпращаме на Украйна. Това е една от причините, поради които искаме да сложим край на тази война“.

Зеленски: Путин ме мрази

Украинският президент Володимир Зеленски заяви след срещата си с американския президент, че Тръмп му е казал, че руският лидер Владимир Путин го "мрази". "Президентът Тръмп знае тайната. Мисля, че я сподели. Мисля, че каза, че Путин ме мрази", заяви Зеленски, когато беше попитан защо Путин го избягва.

За чувствата си към Путин, Зеленски отговори, че е "странно" да се обсъждат емоции, докато страната му е подложена на атаки от Русия.

Сделка преди срещата в Южна Корея

Президентът на САЩ заяви, че войната в Украйна може да приключи преди срещата му с китайския президент Си Цзинпин.

Тръмп планира да се срещне с него на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея.

"Бих искал това споразумение да се случи по-рано, отговори Тръмп на въпроса дали конфликтът в Украйна ще бъде обсъден на среща с китайския лидер.

Срещата на върха на АТИС ще се проведе от 31 октомври до 1 ноември. На срещата Доналд Тръмп и Си Дзинпин ще обсъдят търговските отношения.

Шега за Тръмп, кошмар за Зеленски

"А как ви харесва идеята за тунел от Русия до Съединените щати? Чувал съм за това, интересно е", каза Тръмп, обръщайки се към Зеленски.

Украинският президент веднага заяви, че изобщо не му харесва идеята, а Тръмп добави: Сигурен съм, че не ти харесва.

По-рано днес един от приближените на Путин Кирил Дмитриев предложи на Илон Мъск да построи "тунел Путин-Тръмп" под Беринговия проток. Според него такава конструкция може да бъде построена в рамките на седем години и да струва около 8 милиарда долара.

Подкрепа от Европа

Зеленски каза, че след разговора с Тръмп е разговарял със "стратегически партньори" без да коментира какво са си казали. Той благодари на европейските съюзници и поясни, че е успял да разговаря с италианския премиер Джорджа Мелони, с британския премиер Киър Стармър и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

