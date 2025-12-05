Български тираджия хвърли полицията в паника край Солун!

Истински екшън се е разиграл тази сутрин на магистралата Атина-Солун, където български шофьор на товарен автомобил е бил задържан от гръцката полиция, след като се е движел в насрещното платно. Новината съобщава АНА–МПА и вече предизвиква сериозен отзвук в гръцките и българските автосреди.

По първоначалната информация камионът е карал в насрещното платно югоизточно от Солун - в участъка между пункта за пътни такси Малгара и пътния възел Клиди. Именно там служителите на реда успели да го спрат, преди ситуацията да прерасне в трагедия.

За щастие не се е стигнало до катастрофа, но обстоятелствата около това как товарният автомобил е навлязъл в насрещното движение все още се изясняват. От полицията уточняват, че ще бъдат проверени всички възможности - от грешка на навигацията до неправилни маневри на водача.

Шофьорът е бил незабавно арестуван и срещу него са повдигнати обвинения за опасно шофиране, тъй като действията му са могли да доведат до тежки последици и да застрашат живота на много хора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com