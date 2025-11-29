В САЩ пускат водка Тръмп. Светкавична реакция на Москва

Средният син на президента на САЩ Доналд Тръмп - Ерик, който управлява семейния бизнес, обяви в социалните мрежи откриването на предварителни поръчки за водката на Тръмп.

Пускането на водка Тръмп е придружено от слогана "Великият американски дух".

На сайта, посочен в публикацията на Ерик Тръмп в Instagram, бутилка водка Тръмп от 750 мл може да бъде поръчана за $47.45.

Цената в долари вероятно е препратка към серийните номера на президентството на Тръмп – той е 45-ият и 47-ият президент на Съединените щати.

Уебсайтът на Trump-Vodka също посочва, че е постигнато "безкомпромисно качество" при производството на напитката.

Използвайки емблематичния алкохол на президента, се предлага да се направят три коктейла – "Тръмп Тоник", "Американски Мул", както и "Мартини на свободата".

"Вдигнете чашата си за свободата, възможностите и трайното величие на Съединените американски щати", казва промоционалният сайт.

Тръмп е произвеждал водка под своята марка преди 20 години, но в САЩ продажбата ѝ е прекратена през 2011 г. Тогава е била произвеждана в Европа – в Нидерландия, а по-късно и в Германия, но новата вода, според рекламното изображение, е "гордо дестилирана и бутилирана в САЩ."

Самият Тръмп многократно е заявявал, че не употребява никакъв алкохол и наркотици.

През 2017 г. той каза, че решението му да спре да пие завинаги е било повлияно от лошия пример на брат му Фред, който имал проблеми с алкохола. Той умира през 1981 г. на 43-годишна възраст.

Русия – страната, в която консумацията на водка е национален бит, веднага реагира на новината. Руските медии светкавично припомниха, че преди седмици Комерсант вече е обявил как Тулската дестилерия 1911 (TVZ) се готви да възстанови производството на водка Путинка.

Марката бе създадена през 2003 г. от Станислав Кауфман, а до 2021 г. правата за бутилиране на "Путинка" принадлежаха на завода Кристал, разположен в Москва.

Очаква се, че първоначалните продажби на Путинка след завръщането на пазара да ударят небето заради носталгия, пишат медиите.

