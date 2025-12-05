Свят

Напрежение в Черно море, издадоха предупреждение

В сряда румънски военни неутрализираха морски дрон край бреговете на Констанца

05 дек 25 | 16:17
Агенция Стандарт

Два неидентифицирани обекта са били забелязани да плават в Черно море днес, предава Диджи24. Медията се позовава на представители на румънските военноморски сили, според които най-вероятно не става въпрос за морска мина, предава БТА.

Кораби на бреговата охрана са в района и наблюдават дистанционно обектите. Издадено е и предупреждение за навигация към корабите да избягват района, докато ситуацията не се изясни.

В сряда румънски военни неутрализираха морски дрон край бреговете на Констанца, който е представлявал заплаха за корабоплаването в Черно море.

Автор Агенция Стандарт
