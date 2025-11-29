Тръмп затвори небето над Венецуела, отправи предупреждение

Въздушното пространство над и около Венецуела е затворено, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

"До всички авиокомпании, пилоти, наркодилъри и трафиканти на хора, моля, считайте въздушното пространство над и около Венецуела за изцяло затворено. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", написа Тръмп.

В понеделник Венецуела отхвърли като „абсурдна лъжа" твърдението на САЩ за предполагаем "терористичен" наркокартел на нейна територия, целящ да проправи пътя за „нелегитимна“ военна интервенция, предаде АФП.

Значителното струпване на американски военни сили близо до Венецуела доведе до спекулации, че Доналд Тръмп планира да се опита да свали лидера на венецуелските социалисти.

Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи предполагаем венецуелски наркокартел Cartel de los Soles („Картел на слънцата“), който САЩ в понеделник определиха като чуждестранна терористична организация (ЧТО).

МВнР на Венецуела в понеделник отхвърли това, което нарече „новата и абсурдна лъжа от държавния секретар Марко Рубио“, която според него има за цел „да оправдае незаконна и нелегална интервенция срещу Венецуела“.

САЩ разположиха най-големия самолетоносач в света и други военни сили във водите близо до Венецуела като част от заявена кампания за разбиване на латиноамериканските маршрути за трафик на наркотици.

Администрацията на Тръмп твърди, че „Картелът на слънцата“ е синдикат за трафик на наркотици, управляван от Мадуро, и е обявила награда от 50 милиона долара за залавянето на президента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com