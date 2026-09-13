Наглост! Наркобарон следи деца и полицаи с камери
Полицията смаза мрежата му
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Полицията смаза мрежата му
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Хванаха и 9 дрогирани шофьори
Екшънът се разигра в Шумен
Иззети са над килограм наркотични вещества
Президентът на Филипините Родриго Дутерте нарече американския си колега Барак Обама „кучи син", при това публично – в изявление пред журналисти. В отг...
Двете банди спорели за наркопазара в Слънчев бряг Две наркобанди, които са воювали за пазара в Слънчев бряг, вече са в ареста. За това се похвали гла...
Полицията в американския щат Флорида конфискува 24 млн. долара в брой от брат и сестра, обвинени в разпространение на наркотици, съобщи тв каналът Си...
Полицай се хвалил, че има собствена марка пико на пазара Полицаите Николай Апостолов и Божидар Милев, които бяха арестувани заради търговия с дрога п...
На 22 август при специализирана операция под ръководството на Варненската районна прокуратура в заведения на крайбрежната алея са задържани двама мъже...
София. В съвместна операция с Интерпол карабинери от италианските градове Тоди и Перуджа са арестували в София обявен за издирване главатар на банда н...
Перник. Екип на TV7 е бил нападнат и пребит в Перник. Това съобщи медията и уточни, че техниката им е била потрошена. Журналистите от предаването "Же...
Пловдив. Зрелищна акция на полицията в Пловдивско днес следобед. Униформените са задържали двама души в село Брани поле, за които има подозрения, че с...
Съседи на ромския бос в Пловдив си отдъхнаха Разследваният за връзка с наркодилъри Кирил Рашков може да се окаже зад решетките заради контрабанда. Пр...
Хванали бившите на Христофор Аманатидис в момент на сделка с кокаин