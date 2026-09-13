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Пребиха екип на TV7 в Перник

Пребиха екип на TV7 в Перник

Перник. Екип на TV7 е бил нападнат и пребит в Перник. Това съобщи медията и уточни, че техниката им е била потрошена. Журналистите от предаването "Же...

07 септември | 9:25
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