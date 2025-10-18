Нова версия за изригването на супервулкана Тоба

По време на ледниковия период, преди около 74 хиляди години, се е случило едно от най-големите изригвания на планетата.

От супервулкана Тоба, намиращ се на мястото, където сега е Индонезия, са изхвърлени над 2800 кубически километра лава и пепел, оставяйки кратер с дължина около 100 километра на върха на вулкана след изригването..

Досега се предполагаше, че човечество почти е изчезнало като се е получило генетично „тясно гърло на бутилка“, през което са оцелели не повече от 3 000-10 000 души.

Разрушаването на озоновия слой е отслабило защитата на Земята от слънчевата ултравиолетова радиация. Частиците пепел блокирали слънчевата светлина в продължение на няколко години, което провокирало глобално охлаждане на планетата.

В близост до вулкана киселинни дъждове отровили водата, а дебели слоеве пепел и лава погребали животни и растителност под тях.

Тази катастрофа е била на косъм да причини изчезването на човечеството, но, за наше щастие, това не се е случило.

Учените отдавна обсъждат каква е причината. Отговорът е в така наречената "хипотеза за катастрофата на Тоба", според която изригването е довело до рязко намаляване на човешката популация.

Тази теория учените през годините доказаха с генетични доказателства за рязък спад в биологичното разнообразие на хората по същото време.

Новите археологически изследвания обаче показват много по-изненадваща картина.

И оборват тезата, че това са били най-лошите години в историята на човечеството.

Приключиха изследванията на археолози, които дълго време изучаваха микроскопични частици от вулканично стъкло, които са се разпространили по целия свят. Учените прекараха месеци в пресяване на почвата от археологическите обекти, за да разберат как изригването е повлияло на древните хора.

Откритията при разкопки в Етиопия показват, че в периода след изригването на Тоба древните хора успешно са се адаптирали към възникналата суша. Нещо повече - намерени са редица доказателства, че точно тогава те са изобретили много нови инструменти, включително лъка и стрелата.

Подобни доказателства карат учените да преосмислят досегашните си виждания за въздействието на суперизригването върху човечеството.

Може би намаляването на популацията е причинено от фактори, различни от самото изригване?

Или част от човечеството наистина е изчезнала, но тези, които са успели да се адаптират, не само са оцелели, но дори са станали по-силни?

Историята на Тоба дава на съвременните хора важен урок: дори в древни времена, без защита и притежавайки най-примитивните инструменти, нашите предци са се адаптирали към всякакви катастрофални условия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com