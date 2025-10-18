От ноември! Ключова промяна с банките и еврото

От ноември ще започне зареждането на банките с евро от страна на БНБ, съобщава Нова.

За осигуряването на достатъчно количества еврови банкноти и монети грижата имат ЕЦБ и БНБ.

БНБ отговаря за това да произведе българските монети, а ЕЦБ чрез останалите централни банки от еврозоната ще осигури първите евробанкноти, с които ще започнем да плащаме в България. Банкнотите ще ги вземем на заем, а след това, когато страната ни се включи в общото производство ще ги върнем. Нужните количества евробанкноти вече са осигурени в ход е доставка им.

България започна с отсичането на 8 милиона броя монети още през май. От БНБ не дават точна информация какво количество монети и банкноти ще се осигурят първоначално. Категорични са обаче, че е достатъчно за нуждите както към 1 януари, така и след това.

Какви точно копюри от банкнотите и монетите ще са нужни на България се оценява в зависимост от това какви заявки правят банките към БНБ, какви са навиците на българина за плащане в брой и с карти. Оценява се и колко и какви са левовете в обращание. По последни данни на БНБ парите в обращение през юни 2025 година са 29.3 млрд лв. Над 28 милиарда и половина лева са в банкноти. Като на брой най-много са банкнотите от 50 лева, а най-малко петолевките. Монетите в обращение са на стойност над 600 милиона лева. Като брой най-много са монетите от 1 стотинка, а най-малко железните 2 лева. Обикновено при доставката на първите евробанкноти се осигуряват около 20–30% допълнително, за да няма риск от недостиг.

Банките вече са дали заявките си към БНБ. Крайният срок беше 1 октомври. Ясно е колко банкноти, монети и стартови пакети ще са им нужни. Търговските банки от своя страна пък сключват договори с клиентите си - фирми и организации, с които работят. От ноември ще започне зареждането към банките от страна на БНБ. Търговските банки пък ще заредят фирмите. От 1 декември ще започне и продажбата на стартовите комплекти. Фирмените комплекти ще съдържат монети на стойност 102.30 евро, а комплектите за граждани ще са 10.23 евро.

За малките фирми има опростена процедура, за да не им се налага да сключват договори с банките. Тук обаче има условие - до 10 хиляди лева. Отпускането на тези средства ще става 5 дни преди 01.01.2026.

Свързахме се с няколко банки, за да проверим дали това няма да създаде проблем, като се има предвид, че говорим за коледни и новогодишни празници. А и се обсъжда и 31 декември и 2 януари да са почивни. От трезорите коментираха, че са взели нужните мерки, за да създадат организация, включително да осигурят допълнителни служители, за да се избегне струпване на клиенти.

А за да се гарантира, че в страната ще има достатъчно евробанкноти (най-вече дребни) БНБ е разписала дори как банките трябва да зареждат банкоматите си – стъпка по стъпка. Ако машината е с 2 касети – там ще се зареждат само 10 евро и 20 евро. В банкоматите с 3 касети също 10 и 20 като може да има и 5 и 50 евро. Банкоматите с 4 касети – 10 и 20 евро основно, като може да се добавят и банкноти от 5 и 50 и 100 евро.

Разписано е и какви копюри ще дават банкоматите при теглене след нова година. За суми от 100 и по-малко ще получим банкноти от 5-10-20 и 50 евро. Когато теглим над 100 евро, тогава автоматът ще ни даде банкноти от 50 и 100.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com