Пеканов: Спасихме пари, които можеха да бъдат загубени
Вицепремиерът обвини предишното управление за риска около антикорупционната реформа и заяви, че кабинетът „Гюров“ е извоювал допълнително време от Брю...
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Вицепремиерът обвини предишното управление за риска около антикорупционната реформа и заяви, че кабинетът „Гюров“ е извоювал допълнително време от Брю...
Компанията предлага рекордно ниски цени и разширява мрежата си в 152 населени места
С новото решение ИКЕА разширява възможностите за гъвкаво онлайн пазаруване
БНБ е разписала дори как банките трябва да зареждат банкоматите си – стъпка по стъпка
На базата на направен анализ и изчисления, размерът на директното плащане за едно домакинство ще бъде в размер на 383 лв. на година
Започва реално попълване на въоръжените ни сили с нова бойна техника и то в частта бойни способности, каза още той
Изпълнява се сключения договор между третия кабинет на Борисв и предходната администрация на Тръмп
Експерти коментираха, че в последните няколко месеца липсва каквато и да е яснота
На 20 декември ще са налични преводите на сумите за коледни добавки по сметките на пенсионерите, които получават парите си чрез банка
Само за първите три месеца този вариант е избран от 342 души от общо 385 с новоотпуснати втори пенсии
Право на великденска добавка добиха около 534 хиляди души, които от 26 април се възползват от сумата
Достигнаха до рекорден брой мегаджауа
Парламентът гласува предложението на МТСП за промяна в Закона за семейни помощи за деца
Новата помощ беше въведена от служебното правителство на 4 ноември
Полицаите ще получават по 20 заплати обезщетение при напускане на МВР, но това важи само за сегашните полицаи, а намалението, което финансовият минист...