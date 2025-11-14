Бум в автоматизираните доставки! Над 2 милиона българи вече използват BOX NOW

Онлайн търговията в България продължава да расте, а рекордните доставки през октомври потвърждават променените навици на купувачите. BOX NOW обработи 1 млн. пратки само за един месец, което е най-високият резултат в досегашната история на компанията. Все повече потребители избират получаване от автомат заради удобството, бързината и свободата да вземат своята поръчка по всяко време.

Бърз растеж на автоматизираните услуги

Начинът, по който купуваме и получаваме пратки, се трансформира много по-бързо от самото онлайн пазаруване. BOX NOW е сред най-бързо развиващите се компании в модерната логистика у нас и вече разполага с над 700 автомата в 152 населени места. Повече от 2 млн. активни потребители използват решението за получаване и изпращане на пратки по изцяло дигитален, бърз и самообслужващ се модел.

Според последни проучвания 52% от българските онлайн клиенти предпочитат автомати пред традиционните куриерски услуги заради конкурентните цени, удобството и денонощния достъп.

Зелена логистика и технологични иновации

Ключов е и устойчивият подход. Автоматите на BOX NOW, разположени на открито, работят автономно със слънчева енергия. Това намалява въглеродния отпечатък и оптимизира изминатите километри при доставките. Компанията подчертава, че технологията прави услугата не само по-бърза и достъпна, но и по-щадяща за околната среда.

„Технологиите са нашият начин да направим доставките по-умни, по-бързи и по-чисти. Рекордът от 1 милион пратки през октомври показва, че българските потребители търсят именно такъв тип услуга. Всеки наш автомат е част от по-голяма промяна. Пратки, които се движат умно, без да натоварват околната среда,“ коментира главният изпълнителен директор Андрей Вишкрабка.

Нови услуги, промоционални цени и още по-голямо покритие

В динамиката на градския живот BOX NOW развива възможностите за директно изпращане между физически лица чрез услугата Изпрати пратка. Целият процес е онлайн и достъпен 24 часа в денонощието през сайта и мобилното приложение на компанията, без нужда от офис, опашка или предварителни уговорки. За да отпразнува рекордните резултати, BOX NOW предлага цена от само 1 лв. за изпращане и получаване на малки и средни пратки до 18 ноември 2025 г.

Паралелно с това мрежата продължава да се разширява всеки месец, а за по-ефективна комуникация с клиентите компанията интегрира виртуалния асистент BONO, който дава бързи отговори на най-често задаваните въпроси.

