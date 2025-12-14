Нова идея на здравното министерство оскъпява ходенето на фризьор

Посещението при фризьор или козметик може да стане по-скъпо, ако бъдат приети новите изисквания, предложени от Министерството на здравеопазването. Проект на наредба предвижда задължителен тест за алергии преди боядисване на коса – мярка, която вече предизвиква напрежение както сред клиентите, така и сред професионалистите в бранша.

Клиенти - страх от излишни тестове и по-високи цени

За Веса Стефанова от Монтана боядисването на коса е рутинна процедура повече от 25 години. Тя споделя пред Нова телевизия, че винаги подхожда внимателно към избора на продукти и смята, че съвременните бои са значително по-безопасни и щадящи кожата. Подобно мнение имат и други клиенти, които се притесняват, че новото изискване ще усложни процеса и ще увеличи крайната цена на услугата, без реална необходимост.

Фризьорите - мярката не е съобразена с практиката

Скептицизмът е още по-силен сред специалистите. Фризьорката Галя Атанасова, която има дългогодишен опит, смята, че предложението не е съгласувано с бранша и не отразява реалната работа в салоните. По думите й при правилно подбрани продукти и професионална работа рискът от алергични реакции е минимален. Пролет Михайлова също не вижда смисъл от задължителни тестове, като уточнява, че в практиката те се правят само при съмнения за чувствителност, а клиентите обикновено знаят как реагира кожата им.

Цените - засега задържани, но с напрежение напред

Макар в момента повечето салони да задържат цените, специалистите признават, че част от боите вече поскъпват. На фона на растящата инфлация и ниските доходи клиентите се опасяват, че новите регулации ще се превърнат в пореден фактор за по-скъпи услуги – дори преди празниците, когато търсенето традиционно е най-голямо.

