Giving Friday на dm събра рекордните 71 000 лева за „Майка и бебе“ в Габрово

Инициативата Giving Friday на dm България отново постигна впечатляващ резултат: тази година бяха събрани рекордните 71 000 лева, които ще бъдат предоставени на сдружение SOS Детски селища България в подкрепа на Звено „Майка и бебе“ в Габрово.

За пореден път dm превърна традиционния Черен петък в ден на добротата и солидарността. На 28 ноември 2025 г. клиентите бяха поканени да пазаруват с кауза, а компанията се ангажира да дари 5% от дневния си оборот за подкрепа на бременни жени и майки в риск. Благодарение на широката подкрепа и съпричастност Giving Friday отбелязва най-успешното си издание до момента.

Звено „Майка и бебе“ в Габрово предоставя временно настаняване на бъдещи и нови майки, които са на прага да се разделят с децата си. Специалисти там предлагат социална, психологическа и правна подкрепа, за да помогнат на жените да се справят с трудностите. Основната цел е да се предотврати изоставянето на бебета до 3-годишна възраст и да се гарантира тяхната сигурност и здравословно развитие.

Giving Friday се провежда в България от седем години и е силно послание срещу консуматорското мислене около Черния петък. От 2020 г. насам dm България насочва събираните средства именно към SOS Детски селища, а с последното дарение общата подкрепа за звеното достига впечатляващите 200 000 лева.

Инициативата вече е високо отличавана. Giving Friday получи голямата награда за „Маркетинг с кауза“ на Българския форум на бизнес лидерите за 2024 г., а dm България два пъти е удостоявана и със званието Златен корпоративен партньор на SOS Детски селища България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com