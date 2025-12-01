Нова драма на трудовия пазар у нас!

Пет поколения работят заедно на трудовия ни пазар и възрастовите различия изискват нов подход при управлението на човешкия ресурс, за да се повиши конкурентоспособността. Това се посочва в становище нa Икономическия и социален съвет.

Неактивно работещите са повече от 600 хиляди души. 5-те поколения на трудовия пазар имат и съществени различия в светоглед, ценности и отношение към труда и технологиите, се казва в документа.

Отправя се и предупреждението, че зачестяват прояви на предубеждения и нетолерантност към възрастта, които водят до понижена екипна ефективност и текучество. ИСС настоява за незабавни действия за ратифициране на Конвенция №190 на МОТ, която въвежда ясни дефиниции и механизми за защита от насилие, тормоз и дискриминация.

Съветът обръща внимание, че от 2011 до 2021 година хората в трудоспособна възраст у нас намаляват с 19 процента.

Ако темпът се запази през 2050 година средната възраст на работната сила в България ще бъде около 50 - 60 години. В същото време неактивните хора в трудоспособна възраст 15-64 години , които не учат и не работят, са над 600 000, което е огромен неизползван резерв за пазара на труда, се казва в становището.

