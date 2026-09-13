Къде заплатите скочиха най-много: Вижте кои сектори са шампиони по доходи
Средната брутна заплата достигна 1444 евро, но разликата между най-високо и най-ниско платените дейности остава огромна
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Средната брутна заплата достигна 1444 евро, но разликата между най-високо и най-ниско платените дейности остава огромна
Един поглед към България през западни очи
Системата вече не се издържа сама
Темата беше коментирана на фона на решенията за възнагражденията в публичния сектор
В края на април регистрираните безработни са 149 517 души
Неактивно работещите са повече от 600 хиляди души.
МРЗ расте по-бързо от производителността, опасни изкривявания на пазара на труда
Той обвинява статистическите власти в страната, че изкривяват данните
Ще промени живота на стотици хиляди
Дойче Веле Свободното придвижване на българите и румънците породи истинско малко чудо на германския трудов пазар. Това съобщава професор Херберт Брюк...
Стара Загора. Младежи от повече от десет eвропейски държави ще търсят заедно възможности за реализация на трудовия пазар. Обучителната среща под мотот...
Арестувани са 422 души, бандата мамела с обезщетения за безработица
Лондон. Чука Умуна, министър в сянка по въпросите на труда и бизнеса в опозиционната партия на лейбъристите във Великобритания, заяви, че партията му...
Меркел и содиалдемократите обуздават говорилнята със спецкомисия за анализ
Ломдон. Британското министерство на вътрешните работи готви планове за действия при евентуален наплив на румънски и български имигранти след падането...
Тод: Свободното движение на работници е взаимно изгодно
Стара Загорa. Над 6 млн. лв са неизплатените работни заплати в Старозагорска област от началото на годината досега, които са с над 2 млн. лв повече в...
Вратичка в закона позволява експлоатацията на хора от Изток, признава проф. Роже Бланпен
Министър иска оранжев код за българи и румънци
Кърджали. „Трудовият пазар в Холандия ще бъде отворен за български граждани от началото на следващата година", това каза в Момчилград посланикът на Хо...