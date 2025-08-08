Поредна изненада от Тръмп! Пусна нова икономическа статистика

Тръмп представи алтернативна икономическа статистика

Американският президент Доналд Тръмп представи алтернативна икономическа статистика, доказвайки, че официалните данни за заетостта в страната са били "умишлено" изкривени в полза на неговия предшественик Джо Байдън. Това се случва малко след като уволни Ерика Макентарфър, досегашен председател на Бюрото по трудова статистика (BLS) към Министерството на труда, предаде Франс прес.

Пред репортери в Овалния кабинет президентът показа няколко графики заедно със Стивън Мур, икономист от американската фондация "Херитидж" (Heritage Foundation). Мур обяви, че "през последните две години от (управлението на) администрацията на Джо Байдън Бюрото по трудова статистика е надценило създаването на работни места с 1,5 милиона".

Изправен пред тази "огромна грешка", Тръмп "беше прав да поиска (да назначи) нов ръководител" на тази Бюрото по трудова статистика, увери Мур.

"Не мисля, че е било грешка. Мисля, че е направено умишлено", коментира американският президент. "Това са невероятни данни. Справяме се много добре", каза той. Според изчисленията на Стивън Мур "през първите пет месеца на Тръмп на (президентския) пост средният доход на домакинствата, коригиран спрямо инфлацията, се е увеличил с 1174 долара".

Бюрото по трудова статистика редовно ревизира данните за заетостта нагоре или надолу след първоначалното им публикуване, а понякога тази корекция е значителна.

Последната голяма ревизия от началото на месеца коригира значително надолу данните за работните места с 258 000 през последните два месеца.

Тази корекция провокира Доналд Тръмп, който реши да освободи председателя Ерика Макентарфър, обвинявайки я, че е "манипулирала данните за заетостта преди изборите, за да увеличи шансовете за победа на Камала Харис" - негов опонент от Демократическата партия на последните президентски избори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com