Ето го големият победител в "Експортьор на годината”

Заместник - министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова връчи на Алкао ЕООД Големия кристален приз "Експортьор на годината" за 2024 г.

Патрон на събитието за тринадесета поредна година бе Министерството на икономиката и индустрията, а спонсор – Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД.

Сайтът на успелите в експортния бизнес exporter.bg връчи за тринадесета поредна година наградите “Експортьор на годината”. Събитието се проведе в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.



Класациите на exporter.bg обхващат фирмите от малкия и среден бизнес, защото за сайта е национална кауза, те да бъдат подкрепени. Те са изготвени от Бизнес група Активити, проверени и финално подредени от Националния статистически институт.



"Тази вечер exporter.bg, сайтът на успелите в експортния бизнес, за тринадесета поредна година ще награди най-успешните малки и средни фирми в експорта за 2024 г. В променената обстановка, създадена преди 6 години от пандемията, а впоследствие от войната в Украйна, ние ще отдадем заслуженото внимание на българския малък и среден бизнес, защото той е по-важен от всякога и защото го заслужава", каза в при откриването на събитието Димитър Дженев, главен редактор на exporter.bg.



И допълни, че в лицето на сайта малките и средни експортно ориентирани фирми са намерили своя медийна трибуна, която се развива и превръща във фактор в медийното пространство.

Големия кристален приз на сайта exporter.bg за Най-големи приходи от експорт за 2024 г. бе спечелен от Алкао ЕООД.. Емилиян Андреев от мениджмънта на компанията получи ценната награда от Невена Лазарова, заместник – министър на икономиката и индустрията.

