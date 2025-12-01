Банка ДСК удължава Черния петък до януари

Банка ДСК удължава периода на изгодното финансиране за покупки на изплащане с 0% лихва и без такси. Клиентите могат да се възползват от условията както онлайн, така и в магазинната мрежа на партньорите на финансовата институция. Преференциалната кампания обхваща периода от 13 ноември 2025 г. до 8 януари 2026 г., като конкретните срокове са различни според търговеца.

Силен ръст на стоковото финансиране

Решението идва на фона на чувствително увеличение на потребителските кредити в първите дни на тазгодишните „Черни петъци“. Банката отчита над 30% ръст спрямо 2024 г. в обема на отпуснатите стокови кредити още през първия уикенд на кампанията. Повече от 70% от финансиранията са реализирани само в рамките на първите четири дни, което показва засилено търсене на атрактивни оферти в периода на разпродажбите. В деня на Черния петък броят на кредитите е бил повече от три пъти по-голям в сравнение с обикновен ден.

Какво купуват клиентите

Най-предпочитани продължават да бъдат продуктите от категориите бяла и черна техника, мобилни телефони и компютри, които формират над 70% от всички покупки. Според анализа на банката тази потребителска структура е устойчива тенденция през последните години. Средният размер на финансиранията за уикенда на Черния петък достига между 1000 и 1500 лева и нараства на годишна база.

Онлайн кредитирането расте

Продължава да се увеличава делът на онлайн сделките – над 15% от всички кандидатствания за стокови кредити вече се осъществяват дистанционно чрез електронните канали на банката. Освен от 0% оскъпяване потребителите могат да се възползват и от застраховка на Банка ДСК, която осигурява защита при неблагоприятни житейски събития.

По време на Черния петък и предстоящите празници Банка ДСК остава приоритетен партньор на водещи търговски вериги в страната, сред които Технополис, Техномаркет, iStyle, Samsung и други. Подробна информация за условията, локациите и начините на кандидатстване е достъпна във всички канали на банката.

