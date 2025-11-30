Най-младият милиардер счупи световен рекорд

22-годишният основател на Mercor, Брендън Фуди, влезе в списъка на най-младите милиардери в света, опровергавайки мита, че поколението Z не е готово да работи до изтощение.

Неговият успех се дължи на необичайно преплитане на обсесия, упоритост в ерата на изкуствения интелект.

Това пише списание Fortune.

Фуди и приятелите му от училище - Адарш Хиремат и Суря Мида, създадоха компанията Меркор в Сао Пауло, Бразилия.

Идеята им изглеждаше проста и ясна. Те искаха да автоматизират процеса на наемане на персонал с помощта на изкуствен интелект. Сега платформата на Mercor анализира автобиографии, избира кандидати и дори провежда първоначални интервюта за милиони хора по света.

Девет месеца след старта, триото превърна идеята в бизнес за милион долара, а след това в стартъп на стойност 10 милиарда долара.

В името на успеха на проекта, Фуди напуска Джорджтаун, за да се посвети на Меркор.

Американецът призна, че именно липсата на почивни дни са ключът, който го превърна в милиардер.

"Работим усърдно. Работя всеки ден през последните три години. Хората прегарят не заради натоварването, а заради работа, която не носи смисъл," казва Фуди.

Той призна, че мисли за Меркор дори на семейната вечеря. За него всичко се е променило, когато за първи път видял реалния ефект от усилията си. След това работата се превръща във вътрешен импулс.

"Не мога да си взема почивен ден, имам импулсивно желание да се върна към работата. Важно е да откриеш това, за което си готов да живееш," признава той.

Основателят на Mercor счупи световен рекорд. Той е по-млад от Марк Зукърбърг в момента, когато той стана милиардер - на 23-годишна възраст.

Те също така побеждиха предишния рекордьор, основателя на Polymarket - Шейн Коплан, който стана най-младият милиардер, едва на 27 години.

