377 нови милионери! Богатството расте, малките депозити намаляват

Броят на милионерите в България продължава да расте с ускорени темпове

Само за една година новите банкови депозити с над 1 милион лева са се увеличили с 377, показват последните данни на Българската народна банка (БНБ). Към края на юни 2025 г. у нас вече има 1972 банкови сметки със седемцифрени суми, спрямо 1595 през същия месец на предходната година.

Общата стойност, която заможните българи държат в тези сметки, е над 4,823 млрд. лева. Само през второто тримесечие на годината (април–юни) са се появили нови 77 милионерски депозита.

Повече пари в банките, но с растящо неравенство

Общият брой на депозитите на домакинствата достига 9,016 млн. към края на юни 2025 г., което е ръст от 1,1% на годишна база. Общата стойност на тези депозити се увеличава с 11,2% и достига внушителните 93,149 млрд. лева.

Най-голям дял от общата сума заемат влоговете между 50 000 и 100 000 лева – 19,3%. Броят на депозитите с над 500 000 до 1 милион лева също расте – те са 4121, със 750 повече за една година. Близо 30 000 са депозитите между 200 000 и 500 000 лева – увеличение с почти 23%.

На фона на нарастващото богатство, малките депозити продължават да намаляват. Влоговете до 1000 лева са 4,667 млн., като за една година са намалели с над 28 500. Намаляват и депозитите между 1000 и 5000 лева – общо с над 29 000 сметки.

Кредити: Големите растат, малките намаляват

Обратно на тенденцията при малките депозити, най-дребните кредити също намаляват. Над 1,7 млн. българи имат кредити до 1000 лева, но те са с 57 400 по-малко спрямо миналата година. Намаляват и заемите до 2000 и 5000 лева.

Сериозен ръст обаче има при големите заеми. Броят на кредитите над 1 милион лева достига 428, което е увеличение с 66% за година. Общата стойност на тези луксозни заеми – често използвани за покупка на имоти или скъпи автомобили – надхвърля 663 млн. лева.

Бързо нарастват и заемите между 500 000 и 1 млн. лева – с близо 70%, достигайки 3943 броя. Най-широко разпространени остават кредитите между 100 000 и 250 000 лв., които формират 27,8% от всички отпуснати заеми.

Към края на юни 2025 г. броят на кредитите в сектор Домакинства и НТООД е 2,887 млн., като расте с 1% на годишна база. Общата стойност на задлъжнялостта обаче скача с 20,8% до 51,003 млрд. лева.

И бизнесът се задлъжнява повече

Ръст на кредити се отчита и при фирмите. Към юни 2025 г. нефинансовите предприятия имат 158 хил. броя заеми – с 7,6% повече спрямо предходната година. Общата стойност достига 50,804 млрд. лева, или ръст от 8,7%.

Повече от три четвърти от тези кредити са на стойност над 1 млн. лева – цели 75,7% от всички бизнес заеми. Най-голям дял от фирмената задлъжнялост отиват в три сектора: търговия (26,7%), преработваща промишленост (20,8%) и операции с недвижими имоти (12%).

Изводът: Разделението се задълбочава

Данните на БНБ очертават ясно разслоение в обществото. Докато броят на милионерите и мащабните депозити расте, все повече хора губят способността си да поддържат дори малки влогове. В същото време големите кредити стават по-достъпни – но за ограничен кръг хора и бизнеси.

Тенденцията сочи към задълбочаване на финансовото неравенство, като предизвиква въпроси за устойчивостта на потреблението, достъпа до кредитиране и социалната стабилност в дългосрочен план.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com