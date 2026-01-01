Огромен скандал във Фейсбук! Гавра на Зукърбърг
Как 8000 служители остават на улицата
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Как 8000 служители остават на улицата
Задмина Зукърбърг
5 от 10-те най-богати американци се подреждат до новия президент
Имало е огромен натиск от администрацията на Байдън
Четвърти член на клуб "Поне 200 милиарда"
Какво продуупредиха от компанията Meta
Застраховка срещу апокалипсис - нова мода сред свръхбогатите
Контузиата е сериозна
На фона на декор на древен Рим
Според милиардера, има нужда от операция
Новината вече обикаля по света
Зукърбърг обяви плановете по време на събитие в сряда
Българското дружество сезира Европейската комисия
Компанията ще се казва "Meta"
Зукърбърг планирал да съобщи новинат на годишната конференция на компанията на 28 октомври
Бъдещата виртуална реалност ще е алтернатива на интернет
Фейсбук ни влияе зле заради алчността му
Върна му акаунтите, но му отне статута президент
Стана третият най-богят човек в света
Нацията ни е разделена, твърди още основателят на Фейсбук