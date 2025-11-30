Несправедливи заплати! Едни получават 5% увеличение, други 50%

Българският бизнес подготвя пакет от мерки за спестяване на голяма част от разходите в бюджета за 2026 г., съобщи в предаването „120 минути“ по bTV председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев.

Според него предложенията възлизат на около 1,5 млрд. евро и имат за цел да компенсират отпадането на „червените линии“ в бюджета – точки, с които работодателите не са съгласни. Един от примерите е премахването на автоматичното увеличение на заплатите в сектори като отбраната и сигурността.

„Само от отпадането на тези механизми могат да се спестят над 450 млн. евро. Освобождаването на незаети щатни бройки – половината от тях – ще донесе още 140 млн. евро. По този начин ще се компенсират и други разходи като увеличението на осигуровките за фонд „Пенсии“, максималния осигурителен доход, двойното увеличение на данък „дивидент“ и отменената СУПТО“, обясни Митрев.

Синдикатите обаче изразяват недоволство от начина, по който растат заплатите в обществения сектор – едни служители получават 50%, други – само 5%. Президентът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че това е довело до сериозно напрежение сред държавните служители с висше образование, които получават почти минимални възнаграждения.

„Всяко обвързване и автоматизъм водят до напрежение и рано или късно ще бъдат отменени. Аз не вярвам, че ще се направи радикално нов бюджет веднага“, коментира Димитров.

От страна на бизнеса увеличаването на заплатите на служителите става все по-трудно заради растящите разходи и липсата на увеличение в производителността и износа. „Смятате ли, че е справедливо ръководител на институция да получи бонус над 120 хил. лв. годишно? Колко минимални заплати са това? Трябва да преценим мярка по мярка“, добави Митрев.

Министерството на финансите планира плавно увеличаване на осигурителната вноска през 2027 и 2028 г., като промяната е обвързана с реформата в пенсионната система. БСК обаче настоява, че дори 1 процентен пункт увеличение сега е неприемливо.

По отношение на планирания протест на 1 декември, КНСБ няма да се включи, тъй като не участва в политически демонстрации. БСК от своя страна остава неутрална организация, но не изключва възможността за протест, ако исканията на бизнеса не бъдат изпълнени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com