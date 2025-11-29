Сериозен проблем в Югозападна България. Хората са притеснени

Тежки поражени от водните бедствия, които засегнаха Югозападна България.

В тях наред с къщи, дворове и улици, пострада и поминъкът на местното население – оранжериите.

Огромни количества марули и домати бяха унищожени в село Ново Делчево. Земеделците разказват за тежки загуби, но и за задаващите се тепърва проблеми, като например преовлажняването на почвата в самите оранжерии — нещо, което няма да им позволи въобще да влязат в тях или да извършат някаква земеделска работа вътре.

„Щетите са тотални, няма нищо здраво. Оранжериите са скъсани. Домат, маруля — всичко се е намокрило. 100%. Един домат не сме откъснали”, казват земеделци.

Разходите, които са направени в градините, са за хиляди левове. А хората казват, че няма никаква възвръщаемост. Според производителите голяма вина за наводнението носят местните власти, които са неглижирали състоянието на деретата в района.

„Цялата река течеше вътре в оранжериите. Един канал няма изчистен. Реката не е чистена 30 години”, казват земеделците.

Производителите допълват, че наводнението е поредната причина да са на ръба на оцеляването. И някои се заричат, че унищожените марули и домати са били последното, което засаждат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com