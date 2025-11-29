Готвят ли промени на данъчните оценки на имотите

Данъчните оценки на имотите в България трябва да бъдат актуализирани спешно, тъй като това не е правено повече от 15 години. Това заяви пред БТА икономистът и предприемач Добромир Ганев – консултант и основател на компании в сектора на недвижимите имоти. Той беше сред участниците в международната научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“, проведена във Варненския икономически университет, пише "Флагман".

Ганев подчерта, че данъчните оценки играят ключова роля при изчисляването на такса смет, местните данъци и различните такси при сделки с имоти. Според него политиците избягват да предприемат актуализация, тъй като тя неизбежно би довела до повишаване на налозите, но забавянето ощетява и общините. Разликата между реалните пазарни стойности и данъчните оценки в момента е огромна – три до пет пъти. Експертът счита, че промяната трябва да бъде въведена поетапно, а допълнителните приходи да се използват от местните власти за подобряване на градската среда.

По думите на Ганев България все още е далеч от средноевропейските цени на жилищата. В международна класация, сравняваща стойността на квадратен метър в централните части на 150 големи града, София се нарежда едва около 90-о място, а Варна – след стотното.

Експертът отбеляза, че строителството в големите градове намалява – тенденция, която според него е предпазна мярка на предприемачите заради очакванията около въвеждането на еврото.

Разрешителните за строеж обаче не намаляват, а липсата на ново строителство създава натиск върху пазара и допринася за повишение на цените.

Ганев не очаква сериозни сътресения в имотния сектор след приемането на еврото, но прогнозира, че авансовото изкупуване на имоти може временно да намали броя на сделките през първите месеци на 2026 г.

По отношение на ипотечното кредитиране той посочи, че около 61–62% от сделките в София са с банков заем. В Пловдив, Варна и Бургас делът е около 35%, а в по-малките градове пада под 20% поради ниския обем на сделки.

Ганев определи пазара като „двускоростен“ – едва седем града генерират над половината от всички сделки в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Несебър, Русе и Стара Загора. В тези населени места средната цена вече надхвърля 1400 евро за квадратен метър. В други градове – като Габрово и Смолян – все още се сключват сделки под 1000 евро.

Сред новите тенденции е ръстът в цените на гаражите и паркоместата. Докато преди години купувачите избягваха да инвестират в тях, днес все повече настояват за осигурено паркомясто към жилището.

Експертът прогнозира, че ще продължи интересът към имотите в малки населени места около големите градове – тенденция, започнала по време на пандемията. По думите му през следващите години в този сегмент ще се включат и чужденци, както се е случило в други държави след въвеждане на еврото.

