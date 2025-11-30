Не ги купувайте! Посочиха най-лошите стари автомобили

Експертите от германския TUV посочиха най-ненадеждни употребявани автомобили. TUV-Report 2026 съдържа данни за периодични технически инспекции на превозни средства на 216 популярни модела леки автомобили. Обширното изследване беше създадено въз основа на 9 458 562 технически теста на автомобили по германските пътища, проведени от диагностика на TUV, предава "Аутомедия".
Последните данни показват, че 21,5 процента от колите, инспектирани от TUV, не са преминали задължителния технически преглед при първия опит. Това е с 0,9 процента повече от миналата година, което показва леко по-лошо техническо състояние на германските автомобили. Тъй като повечето автомобили, внасяни у нас са на сериозна възраст, фокусът е върху най-високата възрастова група – тази на колите на 12-13 години.
Най-ненадеждните автомобили на 12-13 години според TÜV:
Citroen Berlingo
35,1 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 159 000 км
Ford Mondeo
35,1 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 196 000 км
Peugeot 207
35.1 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 113 000 км
Nissan Micra
35.2 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 102 000 км
Dacia Duster
35.4 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 136 000 км
Fiat Panda
35.5 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 101 000 км
Hyundai i30
36.1 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 138 000 км
Citroen C3
37.0 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 112 000 км
Renault Megane
37.4 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 153 000 км
Nissan Qashqai
37.6 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 149 000 км
Dacia Sandero
38.1 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 117 000 км
Renault Twingo
40.0 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 112 000 км
Renault Clio
40.4 процента от автомобилите с дефекти
среден пробег - 121 000 км
