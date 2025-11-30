Експерти назоваха най-добрите корейски автомобили

Корейските автомобили отдавна са престанали да бъдат бюджетна алтернатива на японските и немските марки. През последните десет до петнадесет години Hyundai и Kia повишиха стандартите си толкова много, че редовно превъзхождат Toyota и Honda в световните класации за надеждност.

Според проучването за надеждност на превозните средства на J.D. Power 2023–2025, корейските марки постоянно демонстрират своята надеждност. Собствениците на Hyundai и Kia съобщават за по-малко повреди от собствениците на повечето европейски и японски автомобили.

Експертите състави класация на най-надеждните корейски автомобили, които са доказали своята издръжливост в реални условия на шофиране.

1. Hyundai Tucson (2.0 / 2.4 бензин, 1.6 турбо след 2020 г.)

Най-надеждният корейски кросоувър според J.D. Power и WhatCar?

Защо е най-високо оценен

Силни страни:

- Атмосферни 2.0 и 2.4 двигатели с експлоатационен живот от 300 000–400 000 км или повече

- Надеждна автоматична скоростна кутия

- Здраво и лесно ремонтируемо окачване

- Висок пътен просвет и добра стабилност на лоши пътища.

2. Kia Sportage (3-то поколение 2010–2016 и 4-то поколение 2016–2021)

Моделът, който спечели на Kia репутацията на дълготраен автомобил.

Защо е с най-висок рейтинг

Sportage е класиран сред 10-те най-надеждни автомобила от Consumer Reports в продължение на три поредни години и има един от най-ниските нива на сериозни повреди сред кросоувърите от C-сегмента.

Силни страни:

- Безпроблемни 2.0-литрови и 2.4-литрови GDI двигатели

- Здраво окачване, идеално за нашите пътища

- Просто и надеждно задвижване на всички колела;

- Липса на типични проблеми, свързани с моделите TSI или EcoBoost.

Надеждност според европейските сервизни центрове: 300 000–350 000 км без основни ремонти.

3. Hyundai Elantra (1.6 / 1.8 / 2.0 бензин)

Един от най-надеждните седани в света през 2025 г.

Защо е на върха

Elantra е един от най-надеждните автомобили в класацията на J.D. Power Dependability Study през последните десет години.

От 2022 до 2024 г. моделът многократно печели в категорията „Компактни автомобили“ за най-нисък брой неизправности.

Предимства:

- Атмосферни двигатели с дълъг експлоатационен живот (350 000–450 000 км)

- Нисък разход на гориво

- Достъпно и евтино окачване

- Един от най-ниските проценти на повреди сред корейските автомобили.

