Турски магнат загуби над 80% от богатството си. Империя за милиарди се срина
Акциите на SASA Polyester са изгубили около половината от стойността си само за година, докато компанията продължава инвестиции за над 1,5 млрд. долар...
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Акциите на SASA Polyester са изгубили около половината от стойността си само за година, докато компанията продължава инвестиции за над 1,5 млрд. долар...
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