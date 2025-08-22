Роджър Федерер влезе в клуба на милиардерите.

Изминаха три години, откакто той приключи кариерата си, но въпреки това популярността на швейцарския тенисист не намалява. Forbes твърди, че 44-годишният тенисист от Базел вече има състояние от 1,1 милиарда долара.

Богатството му се е увеличило благодарение на добрия бизнес на марката "On", която продава маратонки.

По време на кариерата си като тенисист Федерер е спечелил 131 милиона долара само от турнири.

Само най-големите му съперници, Новак Джокович и Рафаел Надал, са пред него.

Forbes посочва, че Федерер е сътрудничил с огромен брой спонсори през годините, с някои от които си сътрудничи от десетилетия. Сред спонсорите, които продължават с Федерер са Mercedes-Benz, Rolex, Moët & Chandon.

