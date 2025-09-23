Обрат за Гришо! Неочаквана раздяла

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и треньорът му Джейми Делгадо се разделиха по взаимно съгласие. Това обяви самият Гришо в социалните мрежи.

"След няколко години и страхотни резултати заедно, с Джейми Делгадо решихме пътищата ни да се разделят. Пожелавам му всичко най-добро в бъдещите му начинания. Развълнуван съм да започна на чисто след времето, което посветих на пълното си възстановяване. Нямам търпение да играя отново скоро", написа Григор.

Димитров все още се възстановява от контузията, която получи на Уимбълдън. В четвъртия кръг той водеше с 2:0 сета срещу Яник Синер, но бе принуден да се откаже заради разкъсан мускул.

Гришо бе част от заявените участници за Мастърса в Шанхай, но впоследствие бе взето решение той да не участва там и да се завърне в игра за европейските турнири.

Така първият турнир за Димитров след контузията би трябвало да бъде този в Стокхолм, който започва на 13 октомври.

