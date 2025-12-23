Наша звезда в шаха е пред съдбоносно решение

Белослава Кръстева е на кръстопът дали да премине под чужд флаг заради разцеплението в шаха, разкри самата тя в Пресклуб България.

Кръстева е европейска №1 при жените на ускорен шахмат от първенството на Стария континент, което се проведе през ноември в Косово.

Шампионката обмисля възможността да премине под чужд флаг, но уточни, че ще изчака още известно време.

„Бях смела да се прибера от Америка. Покачих рейтинга си със 100 точки“, обобщи равносметката си за 2025 г. Белослава.

„В Батуми четвъртото място при жените на Европейското отборно първенство е престижно“, категорична е тя за стойността на груповото постижение през октомври тази година заедно със своите съотборнички Антоанета Стефанова, Нургюл Салимова, Надя Тончева и Виктория Радева.

Белослава изрази съжаление, че от 7-годишно дете, откакто е започнала да се занимава с шахмат, не е присъствала в нормална среда. „Винаги сме разделени“, заяви Кръстева, цитирана от БТА.

Следващата цел пред шахматистката ни е Световното първенство в Катар.

