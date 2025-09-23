Гришо разкри. Коя е рецептата за щастие

Единственият българин в световния тенис елит - Григор Димитров бе специален гост-лектор на международния "Форум за дълголетието" в Санкт Мориц, Швейцария (St. Moritz Longevity Forum).

Престижното събитие ежегодно събира водещи обществени личности, експерти, учени, нобелови лауреати и визионери на теми, свързани със здравето, човешкия потенциал и устойчивия начин на живот.

По време на събитието Димитров беше удостоен и с годишната награда "Шампиони на вдъхновението". Наградата му бе връчена от основателя и директор на форума Кристина Майкъл.

"Известен със своята прецизност и неуморен ентусиазъм, Григор Димитров е пример за синергията между здраво тяло и дух в преодоляването на житейските предизвикателства“, беше част от представянето на гост-лектора от страна на организаторите.

„Вярвам, че да бъдеш уязвим е една от най-големите сили, които можем да притежаваме. Няма значение дали си от по-младото поколение или човек, който вече е преживял и преодолявал трудности в живота. Мисля, че способността да бъдеш уязвим, да можеш да изразяваш себе си, дава различна перспектива и, разбира се, означава да не се страхуваш или срамуваш да потърсиш подкрепа“, сподели Димитров.

