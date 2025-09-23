Спорт

Гришо разкри. Коя е рецептата за щастие

Нашата тенис звезда говори на специален форум

23 сеп 25 | 15:04
720
Стандарт Новини

Единственият българин в световния тенис елит - Григор Димитров бе специален гост-лектор на международния "Форум за дълголетието" в Санкт Мориц, Швейцария (St. Moritz Longevity Forum).

Престижното събитие ежегодно събира водещи обществени личности, експерти, учени, нобелови лауреати и визионери на теми, свързани със здравето, човешкия потенциал и устойчивия начин на живот. 

По време на събитието Димитров беше удостоен и с годишната награда "Шампиони на вдъхновението". Наградата му бе връчена от основателя и директор на форума Кристина Майкъл. 

"Известен със своята прецизност и неуморен ентусиазъм, Григор Димитров е пример за синергията между здраво тяло и дух в преодоляването на житейските предизвикателства“, беше част от представянето на гост-лектора от страна на организаторите.

„Вярвам, че да бъдеш уязвим е една от най-големите сили, които можем да притежаваме. Няма значение дали си от по-младото поколение или човек, който вече е преживял и преодолявал трудности в живота. Мисля, че способността да бъдеш уязвим, да можеш да изразяваш себе си, дава различна перспектива и, разбира се, означава да не се страхуваш или срамуваш да потърсиш подкрепа“, сподели Димитров.

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Спорт
Коментирай
1 Коментара
Митко
преди 1 час

От години страдам от болки в ставите-коленете, гърба, ръцете. Всяка сутрин беше мъчение! Опитах всички мехлеми хапчета за крака помогна само едно лекарство. Днес се движа свободно, без болка или хапчета и се чувствам с 10 години по-млад. И този спрей ми помогна в това-- https://shout.to/flex

Откажи