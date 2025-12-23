Проф. Георги Рачев предупреди два града. Ледените дни

Предупреждение към два града отправи топ климатологът проф. Георги Рачев. Той потвърди, че идва бяла Коледа с 25 см сняг, но само в Северозапада. Там нащрек трябва да бъдат хората във Видин и Мездра. Ще има затруднения с преминаването на старопланинските проходи.

В Сърбия и част от Румъния също се очаква да вали сняг. В останалата част на страната валежите ще бъдат предимно от дъжд, който на места ще преминава в сняг.

Денят преди Бъдни вечер и на Коледа ще вали и у нас, главно в Северозападна България и в крайните западни райони, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ. Тези, които пътуват, да се прибират утре до обяд най-добре, допълни климатологът. Ще има навявания по пътищата, заледявания.

След Коледа температурите ще се понижат, като в зимните курорти ще има трайна снежна покривка. Според Рачев, температурата за декември остава над нормата, но след празниците ще бъде малко по-студено, като дори по Нова година се очакват ледени дни и температура около нулата, включително във Варна.

