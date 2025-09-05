Проф. Рачев със специална прогноза за дългия уикенд и 15 септември

Специална прогноза за дългия уикенд покрай Съединението и за 15 септември направи топ климатологът проф. Георги Рачев

Не само в България е топло. В Мадрид е 24 градуса, 23-30 градуса Белград, в София винаги е било по-хладно, но пак 28, 29 градуса ще е максималната температура. Това е от понеделник, когато ще започне голямото прибиране. А днес отново започва голямото пътуване. Над цяла Европа е топло и септември месец започва да прилича по-скоро на края на август, каза професорът в ресорната си рубрика по бТВ.

Септемврийските температури обаче са доста по-ниски от средномесечните. Говорим до този момент, а и в средносрочен план се показа, че тези четири, пет градуса отгоре ще се запазят поне до първия учебен ден, добави той.

Ето го първия учебен ден, няма промяна. Появиха се едни валежи, пък после изчезнаха, то е нормално, когато се напасва прогнозата. Засега перфектно време, но невероятно сухо. Тук-таме може да прекапе, но засега валежи няма, и то съществени, което може да задълбочи проблема с безводието, каза още Рачев.

Сутрините вече са така по-свежички, по-хладно ще става и още по-хладно малко по-нататък. Днес денят продължава да е точно 13 часа. На 22-ри ще бъде 12 на 12, просто нощта в един момент става по-дълга, отколкото деня и температурите се понижават. Въпреки всичко времето остава прекрасно, заяви още по бТВ Георги Рачев.ь

