Проф. Рачев обяви най-шантавия декември. Ще видим всичко

"След 48 часа влизаме в първия зимен месец, но не и в истинска метеорологична зима. Температурите в началото на декември ще останат по-високи от нормалните.

Ноември си отива като октомври – топъл, с почти три градуса положителна аномалия и валежи до четири пъти над нормата в някои райони.

Сандански, Петрич, Момчилград и Златоград отчетоха валежи над 120–130 литра на квадратен метър. Река Върбица достигна 450 кубически метра в секунда, което е изключително сериозно.

Каскадата на язовирите по Арда работи на пълни обороти" - така обобщи времето през ноември проф. Георги Рачев пред ПИК TV.

По думите му, Европа ще бъде разделена между дълбок циклон на запад и антициклон при Балканите. Според него това ще задържи топлото време у нас, но ще доведе и до мъгли, висока влажност и ниска слънчевост.

"Мъгливо, мрачно и със съвсем малко слънце – това е класическият декември. Но първите дни на месеца ще бъдат топли, с температури значително над средните.

Балканите отново ще бъдат най-топлият регион в Европа – 15–16 градуса в Истанбул и Северна Гърция, положителни температури в Белград, високи стойности у нас.

Средните месечни температури в България са между 0,5 и 4,5 градуса, така че сегашните максимални стойности са осезаемо над нормата. Топлият въздушен пренос от Северна Африка е причината за аномалиите, които наблюдаваме", смята климатологът.

Според него най-топлите дни ще продължат поне до 10 декември, а температурите през Никулден ще са от 5 до 12 градуса в различните части на страната. Той обърна внимание и на вероятните дни за захлаждане.

"От понеделник започва осезаема промяна в дневния ход. Минималните температури в София ще паднат до нулата, максималните остават около 10 градуса.

Между 6 и 8 декември има нарастваща вероятност за средиземноморски циклон. Това може да донесе валежи, но в ниското ще бъде дъжд, а сняг – едва над хиляда метра. В ниските части времето ще е типично "гадно" – студено, влажно и дъждовно, както казват студентките", пошегува се проф. Рачев.

По думите му времето през първата седмица на декември остава необичайно топло и стабилно за сезона. Според климатолога това се отнася за всички големи градове и се дължи на траен югозападен пренос и високи температури на въздуха и морето.

"В София следващите дни минималните температури ще паднат до нулата и малко под нулата, а максималните ще държат около 8–10 градуса, като след Никулден ще се нормализират до типичните 5 градуса.

В Стара Загора времето остава съвсем топло за сезона – минимални 4–6 градуса и максимални 10–12 градуса, с повече облаци и почти без валежи.

Варна също остава по-топла от обичайното, защото морето е 14–15 градуса – минималните ще са около 8–10 градуса, а максималните над 11–14 градуса.

Велико Търново влиза в седмица с меко време – минимални 3–4 градуса и максимални 7–10 градуса, при ниска слоеста облачност и типично декемврийско слънце по 9 часа на ден", каза климатологът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com