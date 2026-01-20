Проф. Рачев би тревога за опасност, каза кога се затопля

Топ климатологът проф. Георги Рачев обяви кога идва затоплянето. Преди него обаче ни дебне опасност - поледици, с които ледените дни ще приключат.

Денят ще стане 10 часа в края на месеца – бавничко расте. Приближаваме се бавно към пролетта, но навън е доста студено. Сутринта в 5 часа само в района на Царево беше около 0, а навсякъде другата температурите бяха под нулата до минус 12 градуса на места. Но днес в Южна България няма да има леден ден, защото температурите ще са малко над нулата и днес, а може би и утре ще остане по-студено, но след това ще стане малко по-топло, каза експертът в редовната си рубрика по бТВ.

Имаме един средиземноморски циклон, който утре и в други ден ще окаже влияние върху България. Над Атлантика са се зародили няколко циклона. При нас земята е доста изстинала, има и лед и дъждът, който се очаква, ще образува поледици.

В събота най-после ще се стопли. Над Европа този жесток студ отстъпи на изток и отиде в Москва. Иначе в цяла Европа тези дни времето ще е по-топло и се увеличава вероятността от валежи и ни очакват още три циклона.

Времето в София днес ще е малко по-топло, а в сряда и четвъртък ще препръска, а в събота и неделя ще се затопли, което ще доведе до положителни минимални температури. На фона на студа досега, ще е доста по-приятно, посочи професорът.

Варненци, които видяха няколко последователни ледени дни, а това не е много типично, в четвъртък да очакват дъжд, а днес слънце, но и ниски температури – това вече е последното издихание на този антициклон. След това започва затопляне с повечко облачност, а в събота и неделя отново дъждовно време, посочи той.

Североизтокът най-трудно ще се отърват от леденото време та чак до петък. Но и при тях ще се промъкне топлото време. Но това е опасното време – в събота и неделя, когато ще вали дъжд и отдолу ще бъде наистина голяма пързалка, посочи той.

