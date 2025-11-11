Проф. Рачев спря зимата. Нова пролет

Топ климатологът проф. Георги Рачев "отмени" идването на зимата. 4 градуса и половина сме над нормата, не разбирам за какво захлаждане се говори. Ноември месец е, не може да тръгнем по джапанки, каза професорът в редовната си рубрика по бТВ.

Днес ще е дъждовно. Първо ще спрат дъждовете в Западна България, по-късно през деня и в останалата част на страната. Този циклон, който в момента носи тези дъждове, ще определя времето и в четвъртък – облачно и влажно. След това се настанява високо атмосферно налягане. В събота ще е сухо и приятно. Хубаво време, прогнозира проф. Рачев.

Отново 17 градуса

"В четвъртък и петък сутрините ще са студени, но събота и неделя се очакват максимални температури да достигнат 17 градуса. След това идва захлаждане, но сериозни валежи не се очакват. В зимните ни курорти продължава да е топло. Следващата седмица също се очакват високи температури", каза професорът.

Времето днес

Жълт и оранжев код за значителни валежи е издаден за днес за 17 области у нас. За 12 области, сред които София-град, кодът е жълт, а за 5 други - Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Русе и Силистра - оранжев.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София – около 11 градуса.

Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15 и 17 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

