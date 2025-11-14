Проф. Рачев обяви първия сняг! Скарал се на Пуйчо

Общество

Топ климатологът проф. Георги Рачев отвори вратата на зимата

14 ное 25 | 7:57
Мира Иванова

Топ климатологът проф. Георги Рачев отвори вратата на зимата и обяви кога ще видим първия сняг. Това се стане след около 10 дни - следващия понеделник.

Ние сме в един голям сектор с доста топъл въздух. Активните процеси са над Великобритания, а студените фронтове са тук в Иберийския полуостров. Вали в Испания, вали в Португалия, но това ще се промени, започна Рачев.

В понеделник в България започва един много хубав пренос на студ от големите географски ширини покрай Северно море към централното Средиземно. И тук сигурно ще се заредят разни такива средиземноморски циклончета, които ще оказват влияние на времето в България. Така или иначе обаче в понеделник срещу вторник ще свърши тази топла серия у нас, добави той.

В близките дни ще се появи и една вероятност, не този понеделник, когато ще стане смяна на атмосферната циркулация, а следващия понеделник да видим една, две снежинки В София, каза още по бТВ Рачев.

Днес професорът започна по необичаен начин дежурната си прогноза за времето. Той показа с движения на краката на Мария Цънцарова как първокурсничките са го учили да прави селфи, а после нарече изкуствения интелект Пуйчо, тъй като му задал въпрос и получил отговор на македонски. Скарал му се и Пуйчо започнал да се извинява и да ум прави метани.

