Паника в Бургас! Какво става с банкоматите

Бургазлии сигнализираха за голям проблем с банкоматите в града. Те споделят, че вече втори ден безуспешно се опитват да изтеглят или внесат пари в брой. По думите им банкоматите на три големи банки са отказали да обслужват клиенти, което създава сериозни неудобства, особено в натоварените часове.

Проверка на място на "Флагман" установи дали действително става въпрос за мащабен срив. Първата беше извършена на ул. „Александровска“ в Бургас. Там банкоматът работеше в ограничен режим, в менюто липсваше възможност за теглене на пари, а налична беше единствено опцията за внасяне по сметка.

Подобен сценарий описват и наши читатели при банкоматите на друга голяма банка, където тегленето на средства също е било невъзможно.

Втората ни проверка беше на клон на бул. „Демокрация“, в близост до популярната сграда „Краставицата“. При опита ни да извършим каквото и да е действие на тамошния банкомат, устройството изобщо не функционираше. На екрана се изписваше съобщение: „Устройството не работи. Моля да ни извините!“.

Към момента няма официална информация от банките за причините за срива. Най-вероятното обяснение за блокирането на операцията по внасяне на средства е препълването на ATM устройствата с пари, което понякога води до автоматично ограничаване на определени функции. Какво обаче е довело до невъзможността за теглене и до пълното спиране на някои банкомати, засега остава неясно.

Подобни технически проблеми поставят клиентите в затруднено положение, особено в период, в който много хора разчитат на банкоматите за ежедневни разплащания и спешни нужди. Липсата на предварителна информация и ясни срокове за отстраняване на проблема допълнително засилва напрежението сред потребителите.

