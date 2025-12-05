Здравко предупреди! Задава се ужас с бедстващия танкер

Драматичен коментар във фейсбук напарви Здравко Василев от Приморско. Поводът е бедстващият край Ахтопол танкер от руския сенчест флот "Кайрос", който бе ударен от украински дрон. Здравко направи пряко включване от брега.

Ето какво съобщава той:

За съжаление отново се оказах прав!

Танкера Kairos дрейфа към скалите на Ахтопол и само ни остава да се молим при този силен източен вятър да не се разбие в брега!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com