Уран във водата! Две села изтръпнаха

Населението на харманлийските села Надежден и Остър камък ще бъде захранвано с питейна вода чрез водоноски. Това се налага заради засечено превишено ниво на уран, съобщи областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. Тя посочи, че според данни от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) проведен лабораторен контрол на водата е отчел 31,2 микрограма естествен уран на литър при максимално допустима съгласно действащата нормативна уредба стойност от 30 микрограма на литър, предаде Нова тв.

Във връзка с установеното отклонение и на основание издадено разпореждане от РЗИ – Хасково, питейната вода се определя като негодна за консумация и за използване при приготвяне на храна както в селата, така и в Харманли.

Направено е предписание към ВиК за осигуряване на водоноски, обясни д-р Здравкова.

От Община Харманли съобщиха на официалната си Facebook страница, че заради ситуацията е създадена организация за осигуряване на вода, годна за пиене и готвене. В детските градини на територията на общината ще бъде осигурена бутилирана вода за питейни нужди, както и за приготвяне на храна.

За приготвянето на храна в „Социален патронаж“ и Центъра за работа с деца и младежи ежедневно ще бъде доставяна вода, която ще се съхранява в специално подготвени съдове. Това важи и за социалните центрове за деца и възрастни.

От общинска администрация съобщиха още, че в сградата на местния клон на ВиК ще бъде разположена стационарна водоноска, достъпна за всички граждани

