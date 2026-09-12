Ледени дни. Времето се обръща
Температурите рязко падат
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Температурите рязко падат
Температурата бе измерена от Националния институт по метеорология и хидрология
Бяла Коледа само в Северозапада
Синоптикът Петър Янков изуми всички
Много отдавна не бях виждал цяла България замръзнала, каза професорът
Утрото ще е сибирско с минимални температури между минус 14° и минус 8°
Националния институт по метеорология и хидрология с притеснителна прогноза
Още ден ще бъде мрачно и студено
Очаква ни много сняг, каза топ климатологът
Температурите ужасно падат
Направи прогноза, която смрази всички
Жълт код в 13 области
Прогноза на Анастасия Стойчева
Идва краят на ледените дни. Днес живакът в термометрите се покачи значително. След сряда почти няма да минусови температури по картата, обещаха синопт...
Жълт код за ниски температури е обявен за днес в София и цяла Северна България, обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН....
През следващата седмица ни очакват температури от -20 градуса. Това прогнозира климатологът доц. Георги Рачев в студиото на "Тази сутрин" по бТВ. И об...