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Идва краят на ледените дни

Идва краят на ледените дни

Идва краят на ледените дни. Днес живакът в термометрите се покачи значително. След сряда почти няма да минусови температури по картата, обещаха синопт...

25 януари | 13:31
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