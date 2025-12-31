Едно място у нас замръзна! Минус 25 градуса

Ранните часове на 31 декември бяха особено мразовити на "покрива" на Балканския полуостров. На връх Мусала дежурните наблюдатели в станцията на Националния институт по метеорология и хидрология са измерили минус 25 градуса по Целзий.

"Минус 25, умерен вятър, няма много навалица на пирамидата", отбелязва за Нова тв Росен Димитров, заснел последния изгрев на годината от 2925 метра надморска височина.

Справка за най-ниските температури при настоящия студен цикъл показва, че на връх Ботев в Стара планина и на Черни връх във Витоша около 5 сутринта термометрите са регистрирали минус 20 градуса. На старопланинския връх Мургаш в същото време ледената епоха е била при минус 15 градуса.

